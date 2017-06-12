Барнаул, 12 июня, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Одним из значимых мероприятий 12 июня стал всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». В этом году он посвящен 80-летию региона и Году экологии в Российской Федерации. В ходе массовых гуляний гостей фестиваля учат водить хороводы. Также они смогут принять участие в дегустации блюд национальной кухни и посетить выставку-продажу работ народных умельцев. Получить навыки можно на многочисленных мастер-классах: народные ремесленники и творческие коллективы организовали обучение ручной набойке по ткани, работе с шашкой в казачьей традиции и использованию народных инструментов в работе фольклорных коллективов. Завершится «День России на Бирюзовой Катуни» гала-концертом, в котором примут участие приглашенные артисты — творческое объединение «Казачий кругъ» и группа «Иван Купала».

Сайт Алтайского края День России на Бирюзовой Катуни

Сайт Алтайского края День России на Бирюзовой Катуни

В Барнауле подготовлена праздничная программа «Мы вместе», организаторами которой стали ГТРК «Алтай», оркестр «Сибирь» и партия «Единая Россия». Концерт на речном вокзале начнется через час и продлится до вечера, а в небе над Обью зрители увидят авиашоу. Вместе с оркестром «Сибирь» на сцену выйдут Александр Рухадзе, молодёжный ансамбль «Алтай», Лев Шапиро и его команда, вокальная группа педагогического университета, а также финалисты телепроекта «Поверь в себя».

Сайт Алтайского края День России на Бирюзовой Катуни

Те, кто придёт на площадь 12 июня, смогут передать приветы и поздравления, услышать поздравления с праздником первых лиц края и города, а также стать свидетелями уникального авиашоу от пилотажной группы «Открытое небо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня Россия отмечает один из самых молодых праздников. В 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, дата стала точкой отсчета становления современной российской государственности, основанной на принципах демократии, главенства права и справедливости.