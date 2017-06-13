Анкара, 13 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Авиабаза «Инджирлик», ставшая камнем преткновения в отношениях между Турцией и Германией, продолжает привлекать внимание как один из самых показательных примеров трудностей, связанных с разногласием европейских государств и Анкары по курдскому вопросу. Как развиваются события, грозящие перерасти в частичную международную изоляцию нынешней турецкой администрации, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

Разногласия между Турцией и Германией, вылившиеся в конфликт вокруг «Инджирлика», начались в июне 2016 года, после того как Германия признала события 1915 года в Османской империи геноцидом армян. Эта резолюция, принятая бундестагом, была воспринята Турцией как предательство, тем более в связи с тем, что в 1915 году Турция и Германия являлись союзниками.

Следующий этап ухудшения отношений наступил после того, как официальный Берлин выразил обеспокоенность репрессиями, развернувшимися в Турции после неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года. И, наконец, подошедшая к логическому завершению эпопея с непринятием Турции в ЕС вызвала демарш Анкары, направленный против Австрии, призвавшей прекратить переговоры с Турцией о вступлении в Евросоюз.

Приглашение союзников по НАТО провести саммит альянса на турецкой земле также встретило сплоченный протест Германии, Франции, Нидерландов и Дании, к которому почти сразу же присоединилось большинство стран — участниц альянса. Складывается впечатление, что европейцы стремятся замкнуться в своем привычном политическом пространстве Запада, оставив Турцию один на один с ближневосточными проблемами. Но Турция до сих пор состоит в НАТО, и союзнические обязательства перед ней де-юре сохранены. Чем же обернется фактическая ситуация?

Читайте подробности в статье: Запад стал опасаться членства Турции в НАТО

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