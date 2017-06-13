Токио, 13 июня, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Повседневность рутины становится затягивающим лабиринтом, который окружает главного персонажа японского аниме «Добро пожаловать в NHK». Бестолковое состояние «успеха» в современных реалиях, оказывается, невозможно преодолеть столь же бестолковым состоянием «неуспеха». Перестать быть двумерным простейшим, вечно мотающимся как шарик в чужой игре, — способна ли на это жертва массово поразившей Японию эпидемии социального отшельничества? Путь современного «хикикомори» отслеживал постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Кенжи Оойва. Добро пожаловать в NHK. 2007 Небо

Нормальным для молодого человека во всех культурах считалось новаторство, фантазия, поиск нового. Только и оставалось мудрым взрослым, что следить за вывертами подрастающего поколения, вовремя подхватывая тех, кто уж слишком заигрался. Так это было даже в Японии, где простор для традиционной молодой бесшабашности детей Страны Восходящего Солнца всегда был несколько ограничен по сравнению с их сверстниками, проживающими на континенте.

Изменение схемы, казавшейся устоявшейся навсегда, пришло в XXI веке, когда ни любовь, ни голод оказались не в состоянии выгнать в социум десятки и сотни тысяч молодых японцев, довольствующихся минимальным пособием и грезами, которые поставляет им Интернет. Общество, кажется, махнуло на них рукой, чем меньше толкотни в социуме, тем удобнее в нем оставшимся конформистам. Но махнули ли на себя сами затворники, несмотря на окружающие их коконы привычек все же осознающие ненормальность и боль от того, что им никогда не стать взрослыми?

Япония просто первая вошла в этот поток и опыт людей, преодолевших свой социальный провал, может оказаться бесценным для всех остальных, безрассудно шагающих в ту же ловушку.

Подробности читайте в статье: Как бунтовать против общества, если ты — японец?

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