Эпидемия социального отшельничества. Аниме в поисках решения
Токио, 13 июня, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Повседневность рутины становится затягивающим лабиринтом, который окружает главного персонажа японского аниме «Добро пожаловать в NHK». Бестолковое состояние «успеха» в современных реалиях, оказывается, невозможно преодолеть столь же бестолковым состоянием «неуспеха». Перестать быть двумерным простейшим, вечно мотающимся как шарик в чужой игре, — способна ли на это жертва массово поразившей Японию эпидемии социального отшельничества? Путь современного «хикикомори» отслеживал постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.
Нормальным для молодого человека во всех культурах считалось новаторство, фантазия, поиск нового. Только и оставалось мудрым взрослым, что следить за вывертами подрастающего поколения, вовремя подхватывая тех, кто уж слишком заигрался. Так это было даже в Японии, где простор для традиционной молодой бесшабашности детей Страны Восходящего Солнца всегда был несколько ограничен по сравнению с их сверстниками, проживающими на континенте.
Изменение схемы, казавшейся устоявшейся навсегда, пришло в XXI веке, когда ни любовь, ни голод оказались не в состоянии выгнать в социум десятки и сотни тысяч молодых японцев, довольствующихся минимальным пособием и грезами, которые поставляет им Интернет. Общество, кажется, махнуло на них рукой, чем меньше толкотни в социуме, тем удобнее в нем оставшимся конформистам. Но махнули ли на себя сами затворники, несмотря на окружающие их коконы привычек все же осознающие ненормальность и боль от того, что им никогда не стать взрослыми?
Япония просто первая вошла в этот поток и опыт людей, преодолевших свой социальный провал, может оказаться бесценным для всех остальных, безрассудно шагающих в ту же ловушку.
Подробности читайте в статье: Как бунтовать против общества, если ты — японец?
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