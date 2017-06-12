Лос-Анджелес, США, 12 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Житель США выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает Associated Press.

mmarchin Миллион долларов

Сообщается, что неизвестный пока житель Калифорнии приобрел билет лотереи Powerball с призом в размере 447,8 млн долларов. Известно, что выигрышный билет был куплен в продуктовом магазине округа Ривересайд в 128 километрах от Лос-Анджелеса.

Выигрыш в 448 млн долларов стал десятым по величине за всю историю проведения лотерей в США.

Представитель лотереи Powerball Рэнди Миллер заявил, что при обращении победитель может получит единовременно 279,1 млн долларов наличными. Если же он захочет получить всю сумму выигрыша целиком (447,8 млн долларов), то он будет получать её частями в течение 29 лет. Это более чем по 15 млн долларов в год.

Известно, что шансы угадать номера пяти белых шаров плюс одного красного составляли примерно один на 292 миллиона.