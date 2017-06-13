Москва, 13 июня, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Вера в ту новую силу, что приходит вместе с взаимопониманием, открывает путь к христианскому служению ближнему своему. Праздник Троицы явил зримым образом способность Христовых учеников — апостолов принести Благую весть всему человечеству. О смысле произошедшего на пятидесятый день после Воскресения Христова рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Сошествие Святого Духа (Евангелие Рабулы) VI в

Единство Церкви в Духе Святом явило себя в тот момент, когда речь апостолов стала понятна всем окружающим без различия родных языков. В нашей современности, страдающей от разобщенности людей, даже рассуждающих на одном языке, тот Двигатель, который давал силу действия первохристианам, оказался скрыт взаимными подозрениями и недоверием в обществе.

Но выход из безвыходной ситуации, как известно, обычно находится там, где был вход. Способны ли современные люди осознать тот несложный, по слову Спасителя, путь, который выведет нас из бедствия постоянно обретающейся неподалеку войны всех против всех? Выход из взаимного озлобления непрост для уверовавших в отсутствие здесь и сейчас созидающей силы все той же Вселенской Любви, о которой говорит Новый Завет. В расшифровке этой «тайны» сокрыт выбор, соединяющий людей, способных к благому действию, и непонятный для пессимистов, тех, которые «все понимают, но ничего не могут».

Преодолеть это постыдное для всякого человека состояние порабощения, победить уныние не дежурным оптимизмом, но глубоким знанием, таков смысл разворачивающегося в христианской истории восхождения человечества.

Подробности читайте в статье: Пятидесятница как первый дар Церкви: умение говорить понятно

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