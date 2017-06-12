Киев, 12 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Так, НМ ДНР информирует, что за прошедшие сутки ВС Украины 60 раза нарушили режим прекращения огня.

Dnr-pravda.ru Коминтерново, Донбасс

«За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

В результате боевых действий на Горловском направлении в пос. Зайцево (меньшая часть подконтрольна ДНР) сгорели три дома.

При этом в г. Докучаевск (ДНР) вследствие отключения электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

«Подача воды прекращена в результате боевых действий и остановки работы водовода. Для минимизации последствий чрезвычайной ситуации в Докучаевске водоснабжение осуществляется от водозабора «Майский» ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат». Также организован подвоз воды силами 42-й ГПСЧ МЧС ДНР, ГП «ДФДК», сельскохозяйственными предприятиями «АГРО НАД» и «Александрия АГРО». Подвоз питьевой воды на социальные объекты и учреждения Министерства образования и науки ДНР осуществляет ФЛП «Подрезова», — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 июня Народная милиция ЛНР сообщила, что вчера киевские силовики 13 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Калиново, Фрунзе, Донецкий, Калиновка, Лозовое, Веселогоровка и Желобок. Отмечается, что ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов.

В свою очередь, 12 июня спикер штаба АТО Миронович заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 67 раз открывали огонь по украинским войскам. «В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли двое военнослужащих ВС Украины. Кроме того, четверо наших воинов получили ранения и боевые травмы», — сказал Миронович.

По его словам, на Приморском направлении «противник из артиллерии калибра 122 мм бил по нашим укреплениям в районе Павлополя и Новогригорьевки, а у Гнутово использовал минометы калибра 120 мм». Там же, а также в районе Новомихайловки и Красногоровки войска ДНР «открывали огонь из 82-мм минометов».

Миронович отметил, что в районе Авдеевки (под контролем ВСУ, Донецкое направление) войска ДНР «неоднократно совершали плотные обстрелы из минометов и менее мощного вооружения в южном пригороде этого населенного пункта и северо-восточнее, у Каменки», обстреляв позиции ВСУ из танка. Он сообщил, что один снаряд ДНР разорвался в жилом квартале Авдеевки.

Он напомнил, что ранее войска ДНР «обстреляли и вывели из строя насосную станцию Южно-Донбасская водовода, а также попали из гранатомета в жилой дом в Зайцево».Подполковник уточнил, что в районе Зайцево, Песок, и Верхнеторецкого ВС ДНР применяли минометы различных калибров, пехотное вооружение, гранатометы различных модификаций и вооружения БМП. В штабе АТО проинформировали, что на Луганском направлении под интенсивным минометным огнем противника «снова оказались позиции, расположенные в районе Крымского, Новотошковского и Катериновки, где «захватчики» неоднократно обстреливали военнослужащих ВС Украины из 120-мм минометов». При этом у Новотошковского ВС ЛНР вели огонь из гаубиц калибра 152 мм, а позиции ВСУ в Троицком и Попасной обстреляли из 82-мм минометов.

Также 11 июня пресс-центр штаба АТО проинформировал, что украинская армия продвинулась на 1,5 км в районе н.п. Пикузы Приморское направление (бывшее Коминтерново). «Вооруженные силы Украины успешно продвинулись на 1000−1500 метров в районе поселка Пикузы (Волновахский район)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боя войска ДНР были вынуждены отойти, потеряв «10 человек убитыми, и одну БМП». «С нашей стороны потерь нет», — заверила в штабе АТО».

При этом украинская сторона выложила видео новых позиций.

В то же время обострение боевых действий в районе н.п. Пикузы подтверждает в интервью ИА REGNUM боец Народной милиции ДНР с позывным «Молот».

"Под Коминтерново резко обострилась обстановка. Людей не хватает, чтобы сдержать атаки ВСУ. Для этого вызвали даже сотрудников горотделов милиции из Шахтерска и Тореза (ДНР). Это тыловые районы за 100 км от линии фронта», — рассказал «Молот».

Напомним, 2 июня один из батальонов 93-й отдельной мехбригады ВСУ внезапно выдвинулся в «серую зону» от села Крымское на юг в сторону позиций ЛНР вдоль Бахмутской трассы. В итоге без боя украинским военным удалось продвинуться по прямой на расстояние в полтора километра, а на флангах — около километра. Фактически 93-я бригада создала выступ, клином уходящий от Крымского на юг. Практически по всей линии соприкосновения расстояние между позициями стало составлять опасные 150 — 200 метров. Таким образом, ВСУ взяли под огневой контроль участок Бахмутской трассы. 6−7 июня украинские войска продолжили продвижение и закрепились на окраине села Крымское (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.