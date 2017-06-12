Кемерово, 12 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Празднование Дня России в Кемерове началось с парада-шествия делегаций народностей, проживающих на территории Кузбасса. В колонах под сопровождение национальной музыки под своими флагами прошли люди, одетые в народные костюмы (русские, армяне, немцы, белорусы, таджики, киргизы, украинцы, чуваши, цыгане, мордва, азербайджанцы, телеуты, шорцы, татары). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, делегации приветствовали и. о. губернатора Владимир Чернов, председатель областного Совета народных депутатов Алексей Синицын, заместитель губернатора Елена Пахомова, глава города Кемерова Илья Середюк.

jia3ep День России

«Сегодня мы отмечаем День России — день нашей Родины, которой мы гордимся, которую бережем и искренне любим. Кемеровская область — многонациональный регион, в котором проживают представители более 150 народов (наций, народностей, этнических групп). Мы все вместе создаем богатство Кузбасса и России», — отметил Владимир Чернов.

Затем на главной площади города состоялся концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, выставка национальных подворий, презентация народных костюмов и национальной кухни.

В концертной программе приняли участие лучшие коллективы Кузбасса: Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова, народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Златозорье» областного колледжа культуры и искусств, солисты музыкального театра Кузбасса им. А Боброва.

Для участников праздника были организованы презентации национальных центров, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны на фоне национальных символов.

Вместе с Днем России кемеровчане празднуют сегодня также День города. К двойному празднику областной центр подготовил масштабную праздничную программу. На сцене бульвара Строителей стартовал концерт «Город Кемерово в Год экологии». В рамках шестичасового концерта будут подведены итоги VI городского конкурса «Весна, семья, экология и закон». Этот конкурс направлен на повышение экологической культуры жителей, развитие экосознания и привлечение населения к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. Кроме того, зрители смогут сдать макулатуру, использованные батарейки и ртутные лампы. Участники мероприятия смогут приобрести продукты питания из экологически чистого сырья местных товаропроизводителей и спортинвентарь. Городская станция юннатов проведет мастер-классы «Мир цветными красками» и «Цветочная миниатюра». Учащиеся детской художественной школы устроят выставку картин. В программе — выступления студентки Российской академии музыки им. Гнесиных Алины Кириенко, кемеровского ансамбля эстрадно-джазовой музыки «Джаз-синдикат», солистов-эстрадников детской школы искусств № 69, преподавателей и учеников детской музыкальной школы № 14, вокальных ансамблей Дворца молодежи («Кеды-М» и «ДМ»). Гостей праздника порадуют ростовые куклы.

В парке Победы им. маршала Г. Жукова состоится трехчасовой фестиваль «Большое чтение», организованный муниципальной информационно-библиотечной системой. Этот ежегодный фестиваль устроен в поддержку чтения как образа жизни и явления, объединяющего всю страну. Для любителей загадок и искателей приключений будет организована квест-игра «Читающий Кемерово». На интеллектуально-игровой площадке «Мегамозг» кемеровчан ждут конкурсы и викторины, которые помогут окунуться в увлекательный мир литературы, узнать что-то новое и взглянуть с другой стороны на знакомые и любимые книги. На акции «Книговорот42» желающие смогут обменять книги или просто получить издание в подарок от муниципальных библиотек. В рамках фестиваля любой желающий сможет записаться в библиотеку. Для пользователей соцсетей пройдет виртуальный флешмоб «Литературное предсказание на День города».