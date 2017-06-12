Парад дружбы прошел в Кемерове в День России
Кемерово, 12 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Празднование Дня России в Кемерове началось с парада-шествия делегаций народностей, проживающих на территории Кузбасса. В колонах под сопровождение национальной музыки под своими флагами прошли люди, одетые в народные костюмы (русские, армяне, немцы, белорусы, таджики, киргизы, украинцы, чуваши, цыгане, мордва, азербайджанцы, телеуты, шорцы, татары). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации, делегации приветствовали и. о. губернатора Владимир Чернов, председатель областного Совета народных депутатов Алексей Синицын, заместитель губернатора Елена Пахомова, глава города Кемерова Илья Середюк.
«Сегодня мы отмечаем День России — день нашей Родины, которой мы гордимся, которую бережем и искренне любим. Кемеровская область — многонациональный регион, в котором проживают представители более 150 народов (наций, народностей, этнических групп). Мы все вместе создаем богатство Кузбасса и России», — отметил Владимир Чернов.
Затем на главной площади города состоялся концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, выставка национальных подворий, презентация народных костюмов и национальной кухни.
В концертной программе приняли участие лучшие коллективы Кузбасса: Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова, народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Златозорье» областного колледжа культуры и искусств, солисты музыкального театра Кузбасса им. А Боброва.
Для участников праздника были организованы презентации национальных центров, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны на фоне национальных символов.
Вместе с Днем России кемеровчане празднуют сегодня также День города. К двойному празднику областной центр подготовил масштабную праздничную программу. На сцене бульвара Строителей стартовал концерт «Город Кемерово в Год экологии». В рамках шестичасового концерта будут подведены итоги VI городского конкурса «Весна, семья, экология и закон». Этот конкурс направлен на повышение экологической культуры жителей, развитие экосознания и привлечение населения к сохранению природных ресурсов и бережному отношению к окружающей среде. Кроме того, зрители смогут сдать макулатуру, использованные батарейки и ртутные лампы. Участники мероприятия смогут приобрести продукты питания из экологически чистого сырья местных товаропроизводителей и спортинвентарь. Городская станция юннатов проведет мастер-классы «Мир цветными красками» и «Цветочная миниатюра». Учащиеся детской художественной школы устроят выставку картин. В программе — выступления студентки Российской академии музыки им. Гнесиных Алины Кириенко, кемеровского ансамбля эстрадно-джазовой музыки «Джаз-синдикат», солистов-эстрадников детской школы искусств № 69, преподавателей и учеников детской музыкальной школы № 14, вокальных ансамблей Дворца молодежи («Кеды-М» и «ДМ»). Гостей праздника порадуют ростовые куклы.
В парке Победы им. маршала Г. Жукова состоится трехчасовой фестиваль «Большое чтение», организованный муниципальной информационно-библиотечной системой. Этот ежегодный фестиваль устроен в поддержку чтения как образа жизни и явления, объединяющего всю страну. Для любителей загадок и искателей приключений будет организована квест-игра «Читающий Кемерово». На интеллектуально-игровой площадке «Мегамозг» кемеровчан ждут конкурсы и викторины, которые помогут окунуться в увлекательный мир литературы, узнать что-то новое и взглянуть с другой стороны на знакомые и любимые книги. На акции «Книговорот42» желающие смогут обменять книги или просто получить издание в подарок от муниципальных библиотек. В рамках фестиваля любой желающий сможет записаться в библиотеку. Для пользователей соцсетей пройдет виртуальный флешмоб «Литературное предсказание на День города».