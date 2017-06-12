Москва, 12 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Благополучие РФ зависит от каждого из нас — руководство «Единой России» поздравляет с Днем России.

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В 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, дата стала точкой отсчета становления современной российской государственности, основанной на принципах демократии, главенства права и справедливости. «Независимость России — это итог напряженного труда наших предков, ратных подвигов тех, кто отстаивал интересы страны», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Россия — великая страна, объединяющая множество народов разных национальностей, культурных традиций и вероисповеданий. Только вместе, бережно относясь к традициям, друг к другу, мы можем идти по пути развития и достигать новых вершин. Мы в ответе за настоящее и будущее, ведь благополучие страны зависит от каждого из нас», — подчеркнул он.

День России — это один из самых значимых государственных праздников в новейшей истории нашей страны, который объединяет всех граждан — независимо от национальности, политических и религиозных взглядов, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Именно любовь к Родине, к огромной, прекрасной России, и понимание, что сохранить ее можно только сообща — всем миром, во все века скрепляла единство и суверенитет нашей многонациональной страны, продолжил он.

«Только эта любовь, это высокое чувство патриотизма, великие подвиги и великие потери российского народа помогли отстоять независимость Отечества в годы испытаний — и в Смутные времена, и в борьбе с наполеоновским войском, и Великой Отечественной войне, и в 90-е, когда в поисках личного благополучия разбегаясь по национальным квартирам, чуть не потеряли страну», — отметил Васильев. «Сегодня, благодаря последовательной внешней и внутренней политике президента, страна встречает 27 годовщину праздника в атмосфере высокого подъема патриотизма», — заключил парламентарий.