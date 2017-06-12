Доха, 12 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Напомним, что к 8 июня десять стран — Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова, разорвали с Дохой дипломатические отношения.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Как сообщало ИА REGNUM, эти страны считают, что Катар финансирует международные террористические группировки и является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

ОАЭ полностью закрыли воздушное пространство для авиасообщений с Катаром, а Саудовская Аравия закрыла границу с соседним государством.

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ заявили, что до 19 июня все граждане Катара должны покинуть территорию их стран.

Есть те, кто считает данные меры «жестокими» по отношению к Катару, нарушающими международное право.

«Существует опасность, что из этого конфликта, которое действительно можно назвать серьезным противостоянием, разразится настоящая война», — отметил Зигмар в интервью изданию.

Министр неоднократно негативно высказывался в адрес тех стран, которые объявили блокаду Катару, так как считает, что за этими событиями стоит президент США Дональд Трамп.

В своих интервью немецким СМИ он призывал избегать «трампизации конфликта», а также «не быть жестокими» к Катару.

«Жестокость противостояния между близкими по духу нациями, а также соседними странами очень драматична», — добавил Зигмар.