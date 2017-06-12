Москва, 12 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум.

Митингами, фестивалями, спортивными соревнованиями и флешмобами отмечают жители Дальнего Востока День России. Во Владивостоке прошел парад байкеров, костюмированный бал и выступления морской пехоты. В Хабаровске прошел флешмоб «Россия — едина», в Магадане развернулся фестиваль национальных землячеств, а на Сахалине и в Амурской области состоялись велопарады.

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Жители Анадыря первыми начали отмечать День России с общегородской зарядки. На городском стадионе ранним утром собрались десятки молодых людей, которые устроили спортивную разминку под руководством фитнес-тренера. Затем праздник переместился на центральную площадь Анадыря.

В Петропавловске-Камчатском собравшихся на главной площади города на своем родном языке с праздником поздравили председатели национальных общественных объединений региона.

«Уже более четверти века этот праздник выступает для нас символом новой России — сильной и независимой страны, главным богатством которой являются ее жители. Нас миллионы, и мы очень разные, но каждый, независимо от веры и национальности, неотделим от духовных корней и культурный традиций Родины», — отметил на митинге губернатор региона Владимир Илюхин.

В Магадане открылась национальная площадка «Территория дружбы». В празднике приняли участие 17 общественных объединений, а также 12 национальных землячеств: кавказские народы, татаро-башкирское общество, украинцы, коренные малочисленные народы Севера подготовили для гостей блюда национальной кухни, викторины, мастер — классы, песенные и танцевальные номера. Завершится фестиваль традиционным хороводом дружбы.

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга.

«Это самый важный праздник нашей страны. В этот день мы испытываем особые чувства к нашей великой истории и к нашему народу — победителю и созидателю», — цитирует ТАСС слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

После митинга около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города. На площади открылась запись молодежи в военно-патриотические клубы, начали работу мобильный призывной пункт и выставка ретроавтомобилей и образцов вооружения, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Во Владивостоке на спортивной станции Тихоокеанского флота военные моряки устроили праздник «Военно-спортивная семья». Здесь прошли показательные выступления морской пехоты, все желающие могли взять первые уроки стрельбы из луков и арбалетов, ознакомиться со снаряжением для экстремального туризма, изучить устройство парашюта и морской шлюпки.

В Хабаровском крае представители молодежных организаций подготовили для хабаровчан флешмоб «Россия — едина». На площади «Город воинской славы» около 200 участников акции выстроились в границах начерченной карты России, символизируя идею многонациональной страны. В городе юности — Комсомольске-на — Амуре — празднование Дня России совпало с завершением трехдневных торжеств в честь 85-летия со дня основания города. 12 июня здесь состоялась закладка нового ледового дворца.

Юные дальневосточники получили свои первые паспорта на праздничных митингах в честь Дня России.

В Комсомольске-на-Амуре торжественна церемонии состоялась на набережной реки Амур. 52 юных жителя города получили свой первый гражданский паспорт из рук губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и главы города Андрея Климова. Двадцати юным жителям Южно-Сахалинска вручили паспорта на центральной площади. Вручение первых паспортов также состоялось во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Благовещенске.