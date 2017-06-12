Киев, 12 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. «Вот вы едете во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: «Я через пять дней еду». Вот так на самом деле и российские граждане должны ехать на Украину. Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — сказал Климкин.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Глава МИД Украины считает, что на разработку подобной системы потребуется всего несколько месяцев. Затем эту систему нужно протестировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Украины ранее выступил за введение визового режима с Российской Федерацией.

Вопрос о введении визового режима на Украине возник сразу после государственного переворота в этой стране в начале 2014 года. Однако пришедшая к власти группировка не рискнула этого делать, так как миллионы украинцев отправляются на заработки в Россию.

Снова о необходимости визового режима с Россией на Украине заявили после введения туристического «безвиза» со странами Европейского союза.