Ташкент, 12 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Региональный семинар с участием представителей учебных заведений таможенных ведомств государств Центральной Азии пройдет в Ташкенте 13 июня, сообщил ИА REGNUM представитель Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА).

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Программа БОМКА финансируется Европейским Союзом. «Данная инициатива в рамках БОМКА направлена на развитие сотрудничества между учебными заведениями правоохранительных органов стран региона», отметил собеседник агентства.

Участники семинара в лице преподавателей учебных заведений таможенных ведомств стран Центральной Азии обсудят тему: «Анализ изображений рентгеновского оборудования при сканировании багажа и крупногабаритных грузов».

«На семинаре ведущие эксперты в этой области представят передовой опыт в сфере внедрения новейших методов и технологий по обучению и повышению квалификации сотрудников таможенных органов, связанной с распознаванием изображений рентгеновского оборудования», рассказал представитель программы.

В ходе семинара также будут выработаны рекомендации по улучшению качества обучения и повышения квалификации сотрудников таможенных органов в данной области.

Программа БОМКА начала свою деятельность в Центральной Азии в 2003 году и вносит свой вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии в области управления границами. В 2003—2018 годах на реализацию программы Европейский Союз выделил более 40 миллионов евро.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, через Узбекистан проходит так называемый «северный маршрут» по незаконной транспортировки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в Европу.