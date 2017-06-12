Калуга, 12 июня, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сердечно поздравил калужан от имени депутатов городской думы с главным государственным праздником нашей страны — Днем России, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

«Этот день стал символом гражданского мира и доброго согласия на основе закона и справедливости, — сказал Александр Иванов. — Хочу пожелать всем нам знать историю своего государства и гордиться ею, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за процветание и успех России, верить только в лучшее, ценить могущество державы и дорожить своей малой родиной! Пусть в семьях царит мир, согласие и благополучие!».

Сегодня, 12 июня, в Калуге проходят праздничные мероприятия. Так, в областной администрации состоится торжественное вручение паспортов 21 молодым людям, которым исполнилось 14 лет.

В полдень на площади Победы в Калуге начнется тематическая программа, включающая выставки, викторины, мастер-классы кружков декоративно-прикладного творчества. Затем, на Театральной площади откроется концертная программа «Россия Вечная». Далее перед калужанами и гостями города выступят студенты Калужского областного колледжа культуры и искусств с программой «Россия — Великая наша держава!». А народный коллектив ансамбля танца «Кредо», хореографический ансамбль «Выкрутасы» и детские вокальные студии представят калужанам программу «Над Россией солнце светит». Торжества также пройдут в доме культуры «Силикатный», «Городском досуговом центре» и калужском сквере Матери.