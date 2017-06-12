Москва, 12 июня, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В День России главная улица страны — Тверская — станет пешеходной: там пройдет масштабное событие под названием «День истории России». Профессиональные реконструкторы со всего мира воспроизведут 12 эпох, связанных с историей нашей страны.

NVO Тверская улица, Москва

«Весь фестиваль, ровно как и его кульминацию, мы готовили более полугода. На Тверской соберется больше 1 тыс. профессиональных реконструкторов, включая иностранцев. Мы ждем десятки, а возможно, даже сотни тысяч посетителей. И было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду превратить итоговое событие фестиваля в политический митинг», — сообщил журналистам один из организаторов фестиваля «Времена и эпохи», руководитель агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль исторической реконструкции «Времена и Эпохи. Собрание» проходит с 1 по 12 июня в Москве.

Для участия в фестивале в Москву съехались 10 тысяч реконструкторов и участников со всего мира. Мероприятия фестиваля проходят на 30 уличных и парковых площадках в разных районах Москвы.

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