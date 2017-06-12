Гамбург, Германия, 12 июня, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Гамбурге запретили проводить демонстрации во время саммита G20, сообщает 11 июня Das Beste am Norden.

G20.org G20 в 2017

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7 — 8 июля 2017 года.

Администрация города распорядилась освободить улицы города для свободного проезда делегаций и запретить все массовые мероприятия, чтобы исключить стычек с полицейскими и других непредвиденных обстоятельств.

Запрет распространяется на запланированные демонстрации вокруг Эльбской филармонии, где пройдет одно из мероприятий саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите ожидаются около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.