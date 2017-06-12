Ереван, 12 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. 11 июня в Ереване прошел праздничный концерт, приуроченный к празднику — Дню России. С поздравительным посланием в ходе мероприятия выступил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который поздравил россиян с праздником и коснулся аспектов российско-армянского сотрудничества.

Photolure Эдвард Налбандян

«Сердечно поздравляю всех россиян с большим праздником — Днем России! В истории российского государства и общества этот день связан с началом важных преобразований, нацеленных на обеспечение поступательного развития страны, еще большее упрочение ее авторитета на мировой арене. И вы хорошо знаете, что в Армении всегда рады успехам братской России. И в мирное время, и в годы трудных испытаний, мы всегда были вместе. На протяжении истории наши отцы, наши деды не раз вместе, плечом к плечу сражались на фронтах многих войн. В тяжёлых испытаниях Великой Отечественной выросла блестящая плеяда военачальников: 4 маршала, 60 генералов-армян.

Наши народы связывает много глубинных нитей, на этом прочном фундаменте строятся многогранные межгосударственные отношения Армении и России. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем уровне. За последние 10 лет состоялось около 100 встреч между руководителями наших стран. Цифра впечатляющая. Хотя это естественно для стран-союзников. Осуществляется плодотворная координация между внешнеполитическими ведомствами, конструктивное взаимодействие на международных площадках. Налажено тесное взаимодействие в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества. Между нашими странами имеется солидная договорно-правовая база, подписано более 200 договоров и соглашений.

Мы высоко ценим посреднические усилия России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании нагорно-карабахской проблемы. Именно, благодаря усилиям России 12 мая 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией было подписано бессрочное соглашение о прекращении огня. Это дало возможность сторонам перейти к фазе политического урегулирования конфликта. Несмотря на продолжающиеся попытки азербайджанской стороны сорвать выполнение этого соглашения, в том числе предпринятые в апреле прошлого года широкомасштабные военные действия, Армения совместно с Россией, со странами-сопредседателями продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации, создание условий для продвижения переговорного процесса с целью исключительно мирного урегулирования конфликта.

Поддерживаются интенсивные связи между правительствами, парламентами, различными ведомствами двух стран. Россия является важнейшим торгово-экономическим партнёром, российские инвестиции превысили $3 млрд, в Армении действуют более 2000 предприятий с российским капиталом. Дополнительные возможности для развития экономического сотрудничества открыло присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу. Сегодня наши совместные усилия направлены на то, чтобы, опираясь на этот солидный фундамент, продолжить поиски новых перспективных направлений нашего стратегического взаимодействия, обогатить его новым содержанием. Убежден, что благодаря совместным усилиям армяно-российские союзнические отношения будут и дальше укрепляться — на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Поздравляя с Днем России, желаю всем россиянам мира, благополучия и процветания», — говорится в слове министра.

В рамках праздничных мероприятий в Ереване на российской авиабазе «Эребуни» прошел День открытых дверей. В рамках праздника было представлено авиашоу — пилотаж вертолетов Ми-8 и Ми-24, двух звеньев самолетов МИГ-29. Также гостям была предоставлена возможность ознакомиться с выставкой авиационной техники и предложено отведать «солдатской» каши.

Кроме того, в ереванском Доме Москвы проходит выставка «С любовью к Армении и России», посвященная Дню России. Мероприятие организовано известным меценатом, благотворителем и общественным деятелем Грачья Погосяном при поддержке Посольства РФ в Армении и Министерства диаспоры республики.