Вильнюс, 12 июня, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Сообщается, что военные учения Североатлантического альянса стартовали в южной, центральной и восточной частях страны. В учениях задействованы военнослужащие из Литвы и девяти стран-членов НАТО.

Nicolas Raymond НАТО

Уточняется, что в манёврах принимают участие солдаты Великобритании, Польши, Португалии и США.

Главная задача учений «Железный волк-2017» — отработка готовности к выполнению боевых задач подразделениями развёрнутого в Литве и возглавляемого Германией международного батальона НАТО передового базирования, а также координация взаимодействия с национальными ВС Литвы.

Учения продлятся до 23 июня.

Стоит отметить, что в конце мая аналогичные учения состоялись в Эстонии.