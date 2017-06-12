Мехико, 12 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Визит Ангелы Меркель в Мексику положительно сказался на двусторонних отношениях, а также на будущих отношениях Мексики с ЕС, пишет 12 июня Die Zeit.

Arcor.de Энрике Пенье Ньето и Ангела Меркель

Канцлер Германии выразила поддержку Мексике и ее президенту Энрике Пенье Ньето, назвав экономическое сотрудничество обеих стран одной из главных опор сотрудничества Берлина и Мехико.

Германия на сегодняшний день является шестым основным инвестором в Мексике: с 1999 года в немецкие ПИИ в развитие мексиканской экономики составили около €15 млрд.

Здесь зарегистрировано более 1900 компаний с немецким капиталом, где работают 120 тыс. человек. Это такие «промышленные гиганты» как Volkswagen, BASF, Bayer и другие.

С учетом протекционистской политики Трампа, а также политический разногласий обеих стран с президентом США, Мексика и Германия намерены укрепить торговые отношения, пишет издание.

В настоящее время открыт вопрос о подписании соглашения о свободной торговле между Мексикой и странами ЕС.