Кишинёв, 12 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российских граждан и президента РФ Владимира Путина с Днём России. Свое поздравление Додон опубликовал сегодня, 12 июня, на своей странице в Facebook.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

«Поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, всех россиян, в том числе и граждан России, проживающих на территории Молдавии, с Днём России. Российская Федерация является для Республики Молдовы важнейшим стратегическим партнёром», — написал Додон.

Молдавский президент подчеркнул, что поколения России и Молдавии связывают вековые культурные традиции и ценности в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы.

Также Додон выразил надежду, что Москве и Кишиневу удастся восстановить межгосударственные отношения в полной мере.