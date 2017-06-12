Мехико, 12 июня, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала инициативу США по возведению стены на границе с Мексикой, сообщает 11 июня Die Zeit.

The White House Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

«Это не решит проблемы с мигрантами, — отметила Меркель в ходе своего визита в Мексику 10 июня. — Для начала нужно справиться с причинами миграции».

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил намерение построить стену на границе с соседним государством длиной в 3 тыс. км. Согласно его мнению, это поможет справиться с потоком нелегальных мигрантов и контрабандой наркотиков.

Меркель привела пример с Китайской и Римской империями.

«Только когда они смогли наладить отношения со своими соседними странами, они смогли быть успешными и контролировать все миграционные потоки», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как в парламенте США провалился проект строительства стены «за американские деньги с последующей компенсационной выплатой со стороны Мексики», Трамп решил найти самоокупаемый вариант забора.

Речь идет об установлении стены с монтажом на ней солнечных панелей для преобразования энергии «в электричество для людей».

Будет ли осуществлен данный проект, станет известно в ближайшем будущем, пишет Die Zeit.