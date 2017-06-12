Чита, 12 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае возросло до 12 человек. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края.

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Сообщается, что одна из пострадавших скончалась по пути в больницу в Бурятию.

Напомним, на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» опрокинулся автобус с паломниками. Автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

По последним данным, погибли 12 человек. Порядка 40 человек получили ранения. Состояние 34 пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.