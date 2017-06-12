Берлин, 12 июня, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар призывает предоставить бундестагу право голоса на экспорт вооружения, пишет 12 июня Der Spiegel.

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Ранее за экспорт вооружения на закрытых секретных заседаниях отвечал Федеральный совет безопасности Германии, членами которого являются канцлер ФРГ Ангела Меркель, вице-канцлер Габриэль Зигмар и семь членов правительства.

«Решения Федерального совета безопасности должны быть прозрачными, — считает Зигмар. — Поэтому я предлагаю принять новый закон об экспорте вооружения, согласно которому решения будут выноситься на голосование в бундестаге».

Министр призывает ограничить поставки вооружений за пределы стран ЕС и НАТО, а также сократить экспорт в целом.

В 2015 году ФРГ являлась третьим после США и России экспортером оружия в мире. Оборот составил €4,78 млрд. В основном это поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки: Саудовская Аравия, Алжир, Египет и Катар.