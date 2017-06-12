Глава МИД Германии предложил сократить экспорт вооружений
Берлин, 12 июня, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар призывает предоставить бундестагу право голоса на экспорт вооружения, пишет 12 июня Der Spiegel.
Ранее за экспорт вооружения на закрытых секретных заседаниях отвечал Федеральный совет безопасности Германии, членами которого являются канцлер ФРГ Ангела Меркель, вице-канцлер Габриэль Зигмар и семь членов правительства.
«Решения Федерального совета безопасности должны быть прозрачными, — считает Зигмар. — Поэтому я предлагаю принять новый закон об экспорте вооружения, согласно которому решения будут выноситься на голосование в бундестаге».
Министр призывает ограничить поставки вооружений за пределы стран ЕС и НАТО, а также сократить экспорт в целом.
В 2015 году ФРГ являлась третьим после США и России экспортером оружия в мире. Оборот составил €4,78 млрд. В основном это поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки: Саудовская Аравия, Алжир, Египет и Катар.