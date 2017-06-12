Доха, 12 июня, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Несмотря на «жестокую» изоляцию Катара со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ, которые разорвали с ним дипломатические отношения, Доха надеется на диалог со странами, пишет 11 июня Die Zeit.

Francisco Anzola Доха, столица Катара

Страны обвиняют Катар в финансировании террористов. Саудовская Аравия закрыла единственную сухопутную границу Катара, через которую страна импортировала продукты питания.

В результате в стране начались продовольственные проблемы, справиться с которыми Дохе помогли Иран и Турция.

Помимо этого, страны закрыли свое воздушное пространство для всех авиасообщений из Катара, а также объявили, что до 19 июня все катарцы обязаны покинуть соседние страны и вернуться на родину.

Однако Катар не предпринял ответные меры (несмотря на то, что в стране живет много арабов с других стран), правительство в Дохе отвергает все обвинения, и выражает готовность на ведение диалога со странами, добавляет издание, ссылаясь на СМИ Катара и Ирана.