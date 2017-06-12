Астана, 12 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации и Белоруссии готовят проект соглашения о переходе на российские рубли в расчётах за нефть и газ. Об этом накануне, 12 июня, рассказал в ходе конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане (Казахстан) заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский.

kremlinrus.ru Нефтерубль

По словам чиновника, какой-то точной даты перехода на расчеты в рублях пока нет, однако это может произойти уже до конца 2017 года. На данный момент существует проект соглашения, в котором это будет предусматриваться.

Напомним, в 2015 году начался затяжной конфликт между Москвой и Минском из-за цены на российский газ, которую белорусская сторона считала завышенной. Белорусские потребители российского газа недоплачивали за него, ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Евросоюзе, которые тогда сильно упали. Однако российско-белорусский газовый контракт это не предусматривал.

Урегулировать спор удалось в начале апреля 2017 года. Белоруссия погасила задолженность перед дочерней компанией «Газпрома» — «Газпром трансгаз Белоруссия», а Россия возобновила беспошлинные поставки нефти в объеме 24 миллиона тонн в год.

Кроме того, белорусские долговые обязательства на $800 млн будут рефинансированы, а «Газпром» в 2018—2019 годах предоставит белорусским потребителям скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ.