Вашингтон, 12 июня, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать в суд на президента США Дональда Трампа, так как подозревают его в нарушении антикоррупционной статьи конституции. Об этом сегодня, 12 июня, пишет Washington Post.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Прокуроры двух штатов считают, что Трамп получал миллионы от иностранных правительств уже после вступления в должность президента США.

Суть обвинений в том, что Трамп якобы не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность президента США.

«Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов», — сказал прокурор Карл Расин.

Главы надзорных ведомств двух штатов, в частности, обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в 2016 году недалеко от Белого дома. Оказывается, посольство Кувейта в США проводило мероприятие в этой гостинице, хотя изначально бронировало помещение в отеле Four Seasons. С момента инаугурации Трампа Саудовская Аравия также несколько раз бронировала номера в гостинице.

Таким образом, по мнению прокуроров Мэриленда и Вашингтона, Трамп мог использовать свою должность президента для обогащения.

Если федеральный судья примет иск прокуроров, то Трампу придется раскрыть свою налоговую декларацию для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.