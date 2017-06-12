На Трампа подают в суд прокуроры двух штатов
Вашингтон, 12 июня, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Генеральные прокуроры американских штатов Вашингтон и Мэриленд собираются подать в суд на президента США Дональда Трампа, так как подозревают его в нарушении антикоррупционной статьи конституции. Об этом сегодня, 12 июня, пишет Washington Post.
Прокуроры двух штатов считают, что Трамп получал миллионы от иностранных правительств уже после вступления в должность президента США.
Суть обвинений в том, что Трамп якобы не оставил управление собственным бизнесом после вступления в должность президента США.
«Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов», — сказал прокурор Карл Расин.
Главы надзорных ведомств двух штатов, в частности, обеспокоены деятельностью гостиницы Trump International Hotel, открытой в 2016 году недалеко от Белого дома. Оказывается, посольство Кувейта в США проводило мероприятие в этой гостинице, хотя изначально бронировало помещение в отеле Four Seasons. С момента инаугурации Трампа Саудовская Аравия также несколько раз бронировала номера в гостинице.
Таким образом, по мнению прокуроров Мэриленда и Вашингтона, Трамп мог использовать свою должность президента для обогащения.
Если федеральный судья примет иск прокуроров, то Трампу придется раскрыть свою налоговую декларацию для определения масштаба иностранных сделок его бизнеса.