Париж, 12 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции обрадовали немецких политиков, пишет Die Tagesschau.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Напомним, первый тур прошел 11 июня, по результатам него победу одержала партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!», набрав 28,21% голосов избирателей.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц поздравили Макрона с победой.

«Это большой успех для партии президента», — отметила Меркель.

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства, написал на свой странице в Twitter, что победа партии Макрона — «сильный вотум доверия на проведение реформ».

«Макрон победил не только во Франции, но и во всей Европе! — отметил министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар. — Мы надеемся на его победу во втором туре».

«У Франции не только решительный, но и сильный президент, — добавил заместитель председателя партии Христианско-социальный союз Ханс-Петер Фридрих. — Победа партии Макрона поможет нашим странам укрепить ЕС».