Тель-Авив, Израиль, 12 июня, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Количество одобренных израильским правительством документов на строение еврейских поселений в Иудее и Самарии впервые за 25 лет достигло новых рекордов, пишет 11 июня Die Zeit.

Salom.com.tr Кибуц

«Количество одобренных документов за первое полугодие 2017 года является самым большим с 1992 года», — заявил министр обороны Авигдор Либерман.

Он подчеркнул, что за первые шесть месяцев текущего года правительством были одобрены документы на строительство 8345 жилых единиц, из них 3066 могут быть построены безотлагательно.

Планы строительства на Западном берегу реки Иордан должны быть утверждены министерством обороны, добавляет издание.

Как сообщают израильские СМИ, ранее правительство объявило о намерении строительства 67 тысяч жилых зданий на Западном берегу.

Напомним, Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

Международное сообщество осуждает оккупационную политику Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории.

Однако Израиль не последовал данным требованиям.