Вашингтон, 12 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в ближайшее время Конгресс США намерен ужесточить антироссийские санкции. Об этом политик заявил сегодня, 12 июня, в интервью CBS News.

Iranreview.org Санкции

Грэм сообщил, что на этой неделе сенат Конгресса США рассмотрит законопроект об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации. При этом новые санкции будут облечены в форму закона, что существенно осложнит их дальнейшую отмену, даже если президент США Дональд Трамп попробует воспользоваться своим правом вето.

«Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, чем она занимается, предает демократию. И, если президент не подпишет данный законопроект, чтобы наказать Россию, то он предаст демократию», — пафосно заявил Грэм.

Если законопроект об антироссийских санкциях будет принят Конгрессом, то Грэм уверен, что Трам его подпишет. Если же Трамп наложит вето на законопроект, то Грэм считает, что Конгресс наберет голосов для преодоления президентского вето.

Далее Грэм начал нести несусветную чушь о том, что Россия якобы поставляет оружие афганскому террористическому движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью убийства американских военнослужащих.

Затем посыпались стандартные обвинения в адрес Москвы о помощи Дамаску в сокрытии химического оружия, о стремлении подорвать демократические институты в США, и так далее.

Напомним, новые антироссийские санкции, о которых идёт речь — это законопроект, который был внесен в Конгресс в январе 2017 года самим Грэмом, одиозным сенатором Джоном Маккейном и сенатором Бенджамином Кардином.

Законодатели предлагали ввести санкции против российских силовых структур и энергетического сектора.