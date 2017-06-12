Чита, 12 июня, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае возросло до 11 человек. Среди погибших есть ребенок. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает краевое министерство здравоохранения.

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Напомним трагическое ДТП произошло на 702-м километре федеральной трассы «Байкал» в Петровск-Забайкальском районе. Пассажирский автобус вёз паломников из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в Читу.

Автобус опрокинулся в кювет на участке трассы, где проводились ремонтные работы. По предварительным данным, бордюрное ограждение трассы было снято, а предупредительных знаков не было.

Всего в автобусе находился 51 человек. По последним данным погибли в аварии 11 человек. 37 человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницы Улан-Удэ, до которого расстояние ближе, чем до Читы.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Правоохранительные органы Забайкальского края проводят проверку по факту ДТП.