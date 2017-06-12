Берлин, 12 июня, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Правительство ФРГ хочет заинтересовать частных инвесторов из стран «Большой двадцатки» для развития бизнеса в африканских странах, пишет 11 июня Der Spiegel.

quentcourtois0 Голод в Африке

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер выдвинул инициативу «Новая моральная зрелость», в рамках которой предложил странам G20 развивать частное предпринимательство в Африке.

«Мы не сможем решить проблемы в африканских странах, оказав им только финансовую помощь в виде единовременных выплат, — отметил он. — Нам нужно задействовать частный сектор: мы должны получить гарантии, что инвестиции помогут экономическому развитию».

Министр добавил, что сотрудничество со странами Африки должно быть безвозмездным.

«В ответ государства должны продемонстрировать, прежде всего, готовность вести борьбу с коррупцией и создание налоговых администраций», — добавил министр.

Он подчеркнул, что сотрудничество начнется сначала с Руандой и Сенегалом. Затем с Марокко и Тунисом.

Данный вопрос будет обсуждаться в рамках саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7 — 8 июля 2017 года.