Приштина, Сербия, 12 июня, 2017, 07:40 — ИА Регнум. 11 июня в Косово прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых победу одерживают радикальные партии, передает Die Tagesschau.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Эти выборы — третьи по счету и «самые сложные» после провозглашения независимости Косово в 2008 году.

Выборы проходят из-за того, что в мае 2017 года правительству Исы Мустафы был вынесен вотум недоверия.

Оппозиционеры, члены движений «Инициатива для Косово» и «Самоопределение» считают, что правящая коалиция не смогла решить проблемы в стране, что привело ее к политическому кризису.

По данным экзит-полла, проведенного косовским телеканалом Klan Kosova, лидирует коалиция, состоящая из трех бывших командиров Армии освобождения Косово: за нее проголосовали 40% избирателей.

Коалицию возглавляет бывший премьер-министр Рамуш Харадинай, глава партии «Альянс за будущее Косово».

В нее также входят Демократическая партия Косово во главе с Кадри Весели и «Инициатива для Косово» во главе с Фатимиром.

Лидеры трех партий были видными фигурами во время войны. Все трое обвинялись в совершении военных преступлений, но были признаны невиновными Международным трибуналом в Гааге.

Новому правительству придется решать ряд вопросов, касающихся напряженных отношений с Сербией, вступления в ЕС и борьбы с коррупцией.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 12 июня.

Однако, Харадинай уже заявил о победе на выборах, пишет издание.