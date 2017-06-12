Искитим, Новосибирская область, 12 июня, 2017, 08:42 — ИА Регнум. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» — когда Николай Некрасов писал поэму «Мороз красный нос», он и не подозревал, что эти строки как нельзя лучше подойдут для пенсионерки из сибирского города Искитим Новосибирской области Анны Сандаловой. Правда, сегодня, несвойственные женщине, а тем более женщине пенсионного возраста, подвиги, баба Аня совершает не в реальной, а в виртуальной жизни. Она — геймер. Историю бабушки из Сибири с необычным для людей этого возраста увлечением рассказывает журнал «Огонек».

Playground.ru Геймер в любом возрасте геймер

Когда-то Анна Сандалова с мужем и пятью детьми жила в глухой деревне, и, как истинная русская женщина, многое делала сама: и крышу перекрывала, и сараи строила, и коров доила, и дрова рубила, и огород пропалывала. Но муж умер, дети разъехались. Анна Михайловна сегодня живет у одной из дочерей в городской квартире и помогает воспитывать троих внуков.

Она с трудом ходит, но это только в реальной жизни, в жизни виртуальной она все та же «сильная, молодая и работящая», «все такая же быстрая, как была когда-то». К тому же бабушка — геймер зарабатывает деньги на видеоиграх. А начиналось это как обычная забота о внуке.

«Я внука от компьютера прогоняла. Иди, говорю, уроки делать, я за тебя доиграю. Ну, раз доиграла, другой. Внук стал злиться: «Бабушка, хватит на моей территории хозяйничать. Давай я тебе отдельный аккаунт заведу»,» — рассказывает о начале своей геймерской жизни 59-летняя Анна Сандалова.

После этого пенсионерка, которая подрабатывала оператором на автозаправке, стала еще и виртуальным воином и строителем под ником Баба Аня.

Через некоторое время внук заприметил еще один талант набирающего популярность звездного геймера Бабы Ани — Анна Михайловна не просто играла, она еще и озвучивала свои игры: «Да е-мое! Где этот танк? Куда убежал? Ой, убивают! Убивают меня! Куда нажать?». И внук предложил сделать ее стримером, чтобы не только домашние, но и другие посмотрели на Бабу Аню. После чего бабушка-геймер узнала, что стримеры это те, кто в режиме реального времени показывают другим, как играют в любимые видеоигры, и самих себя снимают в этот момент на веб-камеру. При этом, чтобы собрать зрителей, нужно не просто хорошо играть, но еще и комментировать свои действия и общаться с аудиторией.

Поначалу Баба Аня сомневалась: зачем кому-то смотреть, как она «мочит монстров». Но внук все же зарегистрировал бабушку на специализированном сервисе потокового видео Twitch. tv. С этого момента на вопросы соседок о делах бабушки, внуки отвечали: «Бабуля стримит на Твиче». Соседки недоумевали и предполагали, что у Анны Сандаловой давление. А в это время, Баба Аня удачно стримила: 40 тысяч подписчиков на Twitch и 12 тысяч на YouTube. И всё это монетизируется.

Баба Аня делится, что за один из стримов она насобирала пять тысяч рублей. Но это бывает не так часто, обычно за игру она собирает 300−500 рублей, иногда тысячу — две. Но Анна Сандалова подчеркивает, что для пенсионерки это все равно нормально. Но ради получения больших денег ругаться матом в эфире или реагировать на резкие высказывания, как это делают некоторые «знаменитые ругательные блогеры», Баба Аня не готова. А вот сердечки в благодарность за денежку или танец на стуле под музыку из «Семь сорок» — пожалуйста.

Не любит бабушка-геймер и «крававые игры», хотя на поле боя она — воин опытный, в «Танчики» играла еще в 1990-х на игровой приставке, а потом, когда внуки подросли, в доме появились видеоигры World of Warcraft, Counter-Strike, Dota 2. Бабушка освоила и их, но все же предпочитает более мирный Minecraft.

Анна Сандалова отмечает, что в игре так же как и в жизни люди попадаются разные. Встречаются отзывчивые. Она вспоминает, что однажды, начав стрим, написала, что копит деньги на новые клавиатуру, мышь, наушники и веб-камеру. Начали приходить деньги. И вот появляется сообщение такого содержание: «Только не умрите от инфаркта». И только после игры она увидела, что незнакомец сбросил ей в подарок 40 тысяч рублей. Поход в магазин и покупку на подаренные деньги новых аксессуаров она сняла на видео, чтобы подписчики убедились, что деньги потрачены по назначению.

Правда, недоброжелателей и в виртуальной жизни хватает. Некоторые в командных играх пишут: «Бабка, ты что тут делаешь? Иди отсюда, это игры для молодых!» Предлагают идти носки вязать. Бывают и очень негативные отзывы под видео. Геймерша на это отвечает, что тоже играет и никому не мешает.

«Все равно больше позитивно настроенных, — в то же время говорит Анна Сандалова и вспоминает, что как-то болела, так «мои ребятишечки» (как она назвала своих виртуальных друзей) по 20−30 рублей скидывали ей на лекарства.

Недавно Анна Сандалова вместе с семьей посетила гранд-финал по игре «Дота-2» в Новосибирске. И там ее заметил ведущий. Женщина с гордостью вспоминает свой триумф в тот вечер — с ней фотографировались, ее благодарили за игру.

Геймер Баба Аня признается, что если ее лишить интернета сегодня, то она будет очень страдать.

«Ровесницы считают, что я не в себе. (…) Но старшие внуки уехали учиться, хозяйства большого нет. Поэтому я позволяю себе маленько постримить днем. Когда младший внук приходит из садика, я его кормлю, потом вместе можем и в «Денди» резаться — берем по джойстику, и вперед. А чем еще мне заниматься? На лавочке я не хочу киснуть, в постели не хочу лежать — все болячки сразу полезут», — отмечает геймер-бабушка.

Она говорит, что, как только входит в игру, в ее «домик» сразу начинают стучать «гости» ‑ и нет для нее большей радости. Она им готовит подарочки разные, кормит.

«И в жизни я такая же — внуки прибегают голодные с улицы, а я их кормлю, переодеваю, выслушиваю. И в игре себе не изменяю. Они все мои внуки, а я — их бабушка», — подчеркивает она.