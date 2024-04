Киев, 12 июня, 2017, 06:47 — ИА Регнум. В полночь 11 июня вступил в силу безвизовый режим для Украины: граждане с биотермическими паспортами смогут свободно находиться на территории ЕС до 90 дней, пишет Die Tagesschau.

President.gov.ua Дверь в Эвропу по версии Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, биометрические паспорта на Украине получили уже 10% граждан страны, то есть 4 млн человек.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на торжественной церемонии, заявил, что этот шаг символизирует «окончательное прощание с Российской империей».

«Слова Back in the USSR мы услышим только в песне The Beatles», — отметил он.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС касается туристических или кратковременных деловых поездок украинских граждан в страны ЕС.

Для учебы или работы на территории ЕС украинцы вынуждены будут получать соответствующие визы.