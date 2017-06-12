Вашингтон, 12 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Супруга президента США Меланья Трамп и ее сын Бэррон переехали в предназначенные для них апартаменты в Белом доме. Об этом первая леди сообщила 12 июня на своей странице в сети Twitter.

Regine Mahaux Меланья Трамп

«С нетерпением ждем воспоминаний, которые мы сделаем в нашем новом доме! День переезда», — написала Трамп.

К сообщению супруга президента прикрепила фотографию вида на монумент Вашингтона из окна красной комнаты в Белом доме.

Согласно ранее озвученным планам, Меланья Трамп собиралась переехать в Белый дом 14 июня.

Напомним, супруга президента не раз становилась объектом критики из-за отказа поселиться в резиденции президента США вместе с мужем после процедуры инаугурации.

Меланья Трамп мотивировала отказ тем, что ее сыну Бэррону необходимо закончить учебный год. В свою очередь, критики были недовольны возникшими в связи с этим дополнительными расходами по охране супруги и сына президента США.