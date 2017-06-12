Сидней, Австралия, 12 июня, 2017, 06:21 — ИА Регнум. Лайнер поднялся в воздух около 20:30, и уже во время набора высоты один из пассажиров обнаружил громкие звуки за бортом. Вскоре члены экипажа зафиксировали большую дыру в обшивке левого двигателя.

Ellery Cheng Самолет Airbus A330-300

Экипажем было принято решение о срочном возврате воздушного судна в аэропорт Сиднея. Однако быстро посадить самолет не удалось. Более часа лайнер кружил над городом в целях обеспечения безопасной посадки.

Сообщается, что во время инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

Самолет благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. В ближайшее время будет произведен ремонт воздушного судна.