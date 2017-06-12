Тегеран, 12 июня, 2017, 06:10 — ИА Регнум. В период с 6 по 11 июня Иран направил в Катар пять самолетов с продовольствием, пишет Die Tagesschau.

Mba.aero Аэробусы А321 Ирана

Об этом сообщил секретарь иранской государственной авиакомпании Iran Air.

Помимо этого, были осуществлены автомобильные поставки с 90 тоннами свежих продуктов, в основном это овощи и фрукты.

Как сообщают СМИ со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim, три корабля с 350 тоннами продуктов питания отправились с морского порта Дайер в Катар.

Тегеран также предоставил катарской авиакомпании Qatar Airways воздушное пространство для полетов в страны Европы и Африки.

Напомним, к 8 июню десять стран — Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова, разорвали с Катаром дипломатические отношения, из-за чего в стране назревает гуманитарный кризис.

Они обвиняют Доху в финансировании международных террористических группировок.