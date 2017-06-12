Каракас, 12 июня, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться к папе римскому Франциску с просьбой оказать влияние на представителей оппозиции, использующих детей при организации протестных действий. Об этом 12 июня сообщает агентство Reuters.

Carlos Diaz Протестующие на памятнике Симону Боливару. Каракас, Венесуэла

Дети не должны участвовать в насильственных протестах, заявил в воскресенье, 11 июня, глава Венесуэлы. Мадуро обвинил оппозиционные партии в обучении детей террористическим методам ведения политической борьбы.

«Я собираюсь попросить папу Франциска помочь нам, чтобы оппозиция прекратила насилие, но больше всего на свете — чтобы они перестали привлекать детей для участия в насильственных действиях», — заявил Мадуро в эфире еженедельной телевизионной передачи.

Сообщается, что одетые в маски молодые люди с камнями в руках стали обычным явлением во время антиправительственных демонстраций.

Между тем по меньшей мере шесть человек из 67 убитых за время протестных действий последних месяцев были моложе 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 11 июня, глава МИД Венесуэлы Делси Родригес осудила призыв канцлера Германии Ангелы Меркель спасти демократию в Венесуэле. Министр напомнила канцлеру ФРГ, что оппозиция выбрала путь насилия и способствует росту вандализма и преступности, что нельзя назвать проявлением истинной демократии.

Напомним, кризис в Венесуэле проявился с новой силой после того, как президент страны Николас Мадуро объявил о намерении созвать Конституционную ассамблею для выработки нового текста конституции. По мнению Мадуро, это единственный путь восстановить демократический мир в Венесуэле. Между тем оппозиция расценила действия президента страны как очередную попытку захвата власти и активизировала уличные протесты, стоившие жизни многим десяткам граждан.