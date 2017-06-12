Лондон, 12 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Ни власть, ни оппозиция, ни «люди на улице» не против перевыборов в Великобритании, пишет 11 июня Die Tagesschau.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Досрочные выборы в Великобритании, которые прошли 8 июня, «застали врасплох» своим результатом многих.

Напомним, партия Консерваторов во главе с Терезой Мэй, инициировавшей проведение выборов, потеряла большинство в парламенте, хотя надеялась на обратный результат.

Мэй стремилась укрепить свои позиции «ради Brexit», но теперь будущее переговоров может измениться, пишет издание.

Джереми Корбин, глава Лейбористской партии, не выиграл, но и не проиграл: партия заручилась дополнительными местами в парламенте, Мэй утратила свою «лидирующую позицию».

«Мы готовы на проведение перевыборов», — пишет Корбин в своем Twitter.

Таким образом, ни Мэй, ни Корбин, не против проведения новых выборов.

Если они состоятся, то Мэй будет надеяться на возвращение своих позиций, а Корбин, наоборот, на укрепление, и, возможно, получение большинства мест в парламенте.

Британские избиратели, как утверждают СМИ, также не исключают проведения повторных досрочных выборов.