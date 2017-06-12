Мехико, 12 июня, 2017, 05:23 — ИА Регнум. 12 июня на стадине «Ацтека» был разыгран матч шестого тура квалификации к ЧМ-2018 в Северной Америке между сборными Мексики и США. Матч завершился со счетом 1:1.

Andy03 Футбол

В дебюте матча опорный полузащитник «Торонто» Майкл Брэдли открыл счет — 0:1.

На 23-й минуте вингер «Реала Сосьедада» Карлос Вела сравнял счет после ассиста Хавьера Эрнандеса — 1:1.

Статистика матча (Мексика/США)

Удары 10/7

Удары в створ ½

Владение 73%/27%

Фолы 12/21

На данный момент Мексика лидирует в турнирной таблице с 14-ю очками. США делит вторую строчку с Коста-Рикой (по 8 очков).

Составы на матч:

Мексика: Очоа, Сальседо, Аланис, Рейеш, Морено, Дос Сантос, Эррера, Лозано, Вела, Эрнандес.

США: Гузан, Гонсалес, Рим, Кэмерон, Йедлин, Брэдли, Бизли, Перри-Акоста, Вуд, Пулишия, Арриола.

Главный арбитр матча: Хоэль Агиляр.

Предупреждения: Йедлин — 44, Арриола — 56.

Голы: Брэдли 6 — 0:1, Вела 23 — 1:1.