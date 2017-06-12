Ганновер, Германия, 12 июня, 2017, 05:14 — ИА Регнум. С 9 по 11 июня в Ганновере прошел съезд «Левых», на котором обсуждался вопрос ее будущего: будет ли партия на стороне правительства или оппозиции, пишет Der Spiegel.

Diariolasamericas.com Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)

Согласно программе, партия открыта на оппозиционную коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией Зеленых.

Однако здесь мнения внутри партии разделились «50 на 50».

«В правительстве мы сможем достичь большего результата и эффективней вести нашу политику: борьбу за мир, за равные заработные платы, борьбу с бедностью, — считает бывший глава фракции Левых в бундестаге Грегор Гизи. — Мы не достигнем этого в коалиции с СДПГ и Зелеными».

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, наоборот, считает, что «лучше быть сильными в составе оппозиции, чем слабыми — на стороне правительства».

«Мы не должны сотрудничать с этим комиком Шульцом», — добавил Вольфганг Герке, говоря о лидере СДПГ Мартине Шульце.

Несмотря на то, что мнения по этому вопросу разделились, партия приняла в ходе съезда программу, основные моменты которой: повысить пенсионный возраст до 67 лет, увеличить пенсионные выплаты на 53%, а минимальную заработную плату на €12, заменить пособие по безработице минимальным страхованием и повысить максимальную налоговую ставку.

Споры о будущем партии Левых, быть ей на стороне правительства или оппозиции, продолжатся 17 июня, добавляет издание.

Напомним, что выборы состоятся 24 сентября 2017 года.