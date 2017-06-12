Мехико, 12 июня, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Трагичный случай произошел в метро мексиканской столицы. Высунувший голову в окно прибывающего на станцию состава мужчина скончался от удара об ограждение, сообщает 11 июня Publimetro Mexico.

Ralf Roletschek Метро в Мехико

Инцидент произошел в Мехико в воскресенье, 11 июня, на станции метро Обсерватирия. Из вагона прибывающего на первую линию электропоезда высунул голову один из пассажиров. Почти сражу же мужчина ударился головой об ограждение.

Прибывшие на место происшествия представители аварийный служб констатировали смерть 30-летнего пассажира. По данным медиков, мужчина скончался практически мгновенно.

Из-за инцидента произошел сбой в движении поездов.