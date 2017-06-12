Барселона, Испания, 12 июня, 2017, 04:55 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч поддерживающих сепаратистские настроения жителей Барселоны вышли на улицы с требованием проведения референдума о независимости Каталонии. Об этом 11 июня сообщает El Periodico.

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В массовом митинге, по данным издания, приняли участия 24,5 тысячи человек. По другим данным, в мероприятии участвовало более сорока тысяч митингующих.

Поддержать требования собравшихся пришли также известные политики и общественные деятели.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно проведенным опросам, 61% каталонцев высказались против одностороннего выхода из состава Испании. Несмотря на то, что большинство жителей региона выступили за проведение референдума, за провозглашение независимости высказались лишь 35% опрошенных.

Нет единства и в вопросе о самоопределении жителей Каталонии. На вопрос, кем себя чувствуют граждане, 50% заявили о том, что чувствуют себя и испанцами, и каталонцами. 14% — ощущают себя только каталонцами, и 4% — только испанцами.

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