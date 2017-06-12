Парламентские выборы во Франции: Исторически низкая явка
Париж, 12 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. В первом туре парламентских выборов во Франции, который состоялся 11 июня, была зафиксирована исторически низкая явка избирателей, пишет Die Tagesschau.
По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, до 17:00 местного времени из 47 млн избирателей по всей Франции свой голос отдали лишь 40%, то есть меньше половины. Это значит, что почти каждый второй не пришел на выборы.
Такая избирательная явка самая низкая за последние десятилетия. Если говорить о парламентских выборах в 2012 году, то за аналогичный период явка составляла 48%.
Всего на территории Франции открылось 67 тыс. избирательных участков, которые входили в 577 избирательных округов.
По законодательству во второй тур проходят кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов.
Как сообщило ИА REGNUM, партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» одержала победу в первом туре, набрав 28,21% голосов избирателей.
Напомним, последний второй тур парламентских выборов во Франции пройдет 18 июня.