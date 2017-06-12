Париж, 12 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. В первом туре парламентских выборов во Франции, который состоялся 11 июня, была зафиксирована исторически низкая явка избирателей, пишет Die Tagesschau.

Admiralmarkets.com Парламентские выборы во Франции

По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, до 17:00 местного времени из 47 млн избирателей по всей Франции свой голос отдали лишь 40%, то есть меньше половины. Это значит, что почти каждый второй не пришел на выборы.

Такая избирательная явка самая низкая за последние десятилетия. Если говорить о парламентских выборах в 2012 году, то за аналогичный период явка составляла 48%.

Всего на территории Франции открылось 67 тыс. избирательных участков, которые входили в 577 избирательных округов.

По законодательству во второй тур проходят кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов.

Как сообщило ИА REGNUM, партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» одержала победу в первом туре, набрав 28,21% голосов избирателей.

Напомним, последний второй тур парламентских выборов во Франции пройдет 18 июня.