Берлин, 12 июня, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой возглавляемой им партии «Вперед!», которая набрала большинство голосов по итогам первого тура выборов в Национальное собрание Франции. Сообщение Меркель цитирует в сети Twitter 11 июня ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

«Канцлер Меркель: Мои искренние поздравления Эммануэлю Макрону с большим успехом его партии в первом туре. Это голоса за реформы», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, партия Макрона «Вперед!» победила в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 28,21% голосов избирателей. Правоцентристская «Республиканцы» получила 15,77%, чуть меньше (13,20%) удалось набрать «Национальному фронту» Марин Ле Пен. Чуть более семи процентов получила бывшая правящая фракция «Социалистическая партия».

При этом явка избирателей вызвала беспокойство представителей власти страны. На избирательные участки пришли 48,7% зарегистрированных в списках граждан.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции пройдет через неделю, 18 июня. В результате в парламент страны будут избраны 577 депутатов.

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