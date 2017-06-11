Париж, 12 июня, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» одержала победу в первом туре парламентских выборов. Результаты голосования сообщает 11 июня министерство внутренних дел Франции.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно опубликованным на странице итогов голосования данным, движение «Вперед!» набрало 28,21% голосов избирателей. Его ближайшим конкурентом с отрывом в более десятка процентов голосов стала правоцентристская партия «Республиканцы»: за нее проголосовали 15,77%. «Национальному фронту» Марин Ле Пен удалось набрать 13,20% голосов.

Между тем бывшая правящая фракция «Социалистическая партия» получила всего лишь 7,44%.

Выборы в Национальное собрания Франции проходят на фоне снижения явки избирателей. По словам главы МВД страны Жерара Коллона, большинство французов не проголосовали на выборах: явка составила 48,7% .

«Эти данные нас беспокоят, задуматься над ними должны все представители политического класса», — отметил Коллон.

Напомним, выборы в Национальное собрание Франции в 2017 году проходят в два этапа — 11 и 18 июня. В результате в парламент страны будут избраны 577 депутатов.

Парламентские выборы во Франции проходят по одномандатной мажоритарной системе. В первом туре кандидат выигрывает при условии получения абсолютного большинства голосов. Для тех избирательных участков, где лидера не удастся определить в первом туре, будет проведен второй тур голосования.

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