Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 12 июня, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Большинство участников состоявшегося в Пуэрто-Рико референдума о статусе страны желают присоединения к США в качестве 51-го штата. Результаты голосования опубликованы на официальном сайте референдума.

Joe Shlabotnik Референдум в Пуэрто-Рико

Подавляющее большинство проголосовавших, 97,18%, высказались за присоединение к США. Желающие остаться свободной ассоциированной территорией США составили 1,50%, за суверенитет с формулировкой «свободная неинкорпорированная территория» высказались 1,32% проголосовавших.

Итоги референдума носят рекомендательный характер. Для присоединения к США необходимо соответствующее решение американского конгресса.

Сообщается, что мероприятие отмечалось очень низкой явкой. Высказать свое мнение на участки для голосования пришли лишь 23% от имеющихся в списках для голосования граждан.

Аналогичный референдум о статусе уже проходил в Пуэрто-Рико в 2012 году. Тогда за присоединение к США в качестве штата высказались 61,5%, остаться свободным ассоциированным государством пожелали 33,31% и 5,53% высказались за полную независимость территории. При этом явка составила 77,7%.