Порт-о-Пренс, 12 июня, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Водитель перевозившего людей грузовика на юге Гаити не справился с управлением и врезался в толпу торговцев, расположившихся на обочине дороги, в результате чего погибли 12 человек и десятки получили ранения. Об этом 11 июня сообщает Haiti Press Network со ссылкой на заявление местных властей.

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Инцидент произошел вечером 10 июня в районе рынка города Кавайон.

По словам мэра Кавайона Эрнста Айса, водитель не справился с управлением и протаранил толпу торговцев, которые расположились на земле вдоль обочины дороги.

В результате ДТП погибли как торговцы, так и пассажиры транспортного средства. В настоящее время в больнице находятся многие раненные в результате аварии, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Как отметил глава города, несчастного случая можно было бы избежать, если бы граждане прислушивались к рекомендациям власти и не садились по обочинам улиц с целью продажи товаров.