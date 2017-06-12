Париж, 12 июня, 2017, 03:05 — ИА Регнум.

Злоумышленник разбил бутылку с зажигательной смесью в одном из ресторанов в северном пригороде Парижа, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом 11 июня сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Takeaway Применение «Коктейлей Молотова»

Нападение на ресторан в парижском пригороде Обервилье, округ Сен-Дени, произошло около 20:30 11 июня. Нападавший разбил бутылку с коктейлем Молотова, в результате чего сильные ожоги получили три человека.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу Сент-Луис на вертолете.

Возгорание зажигательной смеси спровоцировало пожар в здании, в результате чего пострадали еще девять человек, в том числе шестеро прибывших на место происшествия полицейских.

Ресторан находится в пятиэтажном здании. Прибывшие на место происшествия пожарные прикладывают все усилия для сдерживания огня.

Представители полиции пока не дали официального комментария о причинах произошедшего. Между тем, по данным местных СМИ, инцидент не был связан с терроризмом, нападавший, вероятно, действовал с целью ограбления.