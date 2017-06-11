Доха, 12 июня, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Сообщается, что Эшкрофт, бывший генеральным прокурором при президенте Джордже Буше и пролоббировавший закон о патриотизме после терактов 11 сентября, намерен лично проконтролировать работу своей фирмы по «оценке, проверке и, при необходимости, укреплении клиентом мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» на основе документов, поданных в министерство юстиции США.

Gage Skidmore Джон Эшкрофт

В свою очередь власти Катара призвали экс-генпрокурора оказать влияние на страны Персидского залива, оставившие страну в изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал по меньшей мере странным высказывание президента США Дональда Трампа о якобы высоком уровне поддержки терроризма властями Катара. По словам министра, Доха в течение многих лет прикладывала немало усилий для противостояния терроризму, согласуя свои действия с США и союзниками по антитеррористической коалиции. Кроме того, положительные шаги Катара в этом направлении не раз отмечали различные ведомства США.

Аль Тани заявил также, что Катар не поддерживает ХАМАС, хотя для всех арабских стран оно является не террористическим, а легитимным движением сопротивления. Присутствие ХАМАС в стране является лишь политическим представительством движения.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Позже к ним присоединились Ливия, Йемен, Мавритания и Коморские острова.

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