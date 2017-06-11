Лондон, 12 июня, 2017, 01:40 — ИА Регнум. «Мы быстро достигли взаимопонимания, что свидетельствует о возможности обеспечить национальную стабильность и уверенность, необходимую в движении к брекситу», — цитирует слова Мэй испанское издание.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Другое испанские издание АВС, обладая несколько бо́льшим количеством информации о формируемом британском правительстве, с удивлением пишет, что в нем есть «два удивительных и поразительных назначения. Своим заместителем Мэй ставит 61-летнего Дамиана Грина, сторонника сохранения королевством членства в Евросоюзе. До настоящего момента Грин служил министром труда и плюс к этому был и остается личным другом Терезы Мэй. Второе назначение — введение в кабинет Майкла Гроува, мозга кампании Leave (выхода — прим. ИА REGNUM ) и человека, обретшего в партии консерваторов статус парии прошлым летом после того, как он предал Бориса Джонсона в его гонке за кресло лидера. Гроув видится фигурой, которая должна уравновесить Грина и успокоить «брекситеров».

Джордж Осборн, министр экономики в правительстве Кэмерона, в ныне — редактор одной из британских газет уже назвал новое правительство Мэй «ходячими мертвецами».

«Они уверенно движутся к смерти. Вопрос только в том, сколько времени на это потребуется. Думаю, что к концу следующей недели эта конструкция правительства рухнет», — цитирует Осборна АВС.